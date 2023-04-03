وأشار التقرير إلى أن معظم المحطات سجلت كمية هطول أعلى من المعدل إذ بلغت كمية الأمطار بمحطة القصيم خلال يناير الماضي 122.7 ملم كأعلى قيمة في تاريخها وذلك مقارنة بالفترة المرجعية المذكورة.
وفيما يتعلق بدرجات الحرارة بين التقرير ارتفاع معدل درجات الحرارة الصغرى بمقدار 2.3 °م لشهر يناير الماضي، وهو ما يعد ثاني أعلى معدل درجة حرارة صغرى مقارنة بالفترة المرجعية (1991 - 2020), كما أشار إلى ارتفاع طفيف في معدل درجة الحرارة العظمى حيث بلغ 0.2 °م فقط، إضافة إلى ارتفاع معدل متوسط درجة الحرارة للشهر نفسه بمقدار 1.1 °م وذلك مقارنة بالفترة المناخية المرجعية.
كانت هذه تفاصيل خبر يناير 2023 ثاني أعلى كمية هطول للأمطار منذ عام 1991 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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