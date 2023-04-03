السعودية اليوم / أمانة الجوف تنهي أكثر من 600 طلب رخصة وتنفذ 1654 زيارة تفتيشية



سكاكا 12 رمضان 1444 هـ الموافق 03 أبريل 2023 م واس

تواصل أمانة منطقة الجوف جهودها ومبادراتها لتحسين الخدمات المقدمة وتسريع إنجاز المعاملات لخدمة المستفيدين، حيث أنهت الأمانة ممثلة في بلدية شمال سكاكا معالجة 611 طلب رخصة، كما أغلقت 63 بلاغًا خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي 2023م.

كما نفذت فرق الرقابة الميدانية في بلدية شمال سكاكا 1654 زيارة تفتيشية للمنشآت والمحلات التجارية، أسفرت عن تحرير 756 إشعار مراجعة ومخالفة، ومصادرة وإتلاف 869 كيلو جرام من الأغذية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، وإغلاق 4 مواقع مخالفة، إلى جانب حجز 314 قطعة.

وأهابت الأمانة بالجميع التعاون معها من خلال تقديم البلاغات والملاحظات والشكاوى عبر مركز الاتصال الموحد 940 وتطبيق بلدي على الأجهزة الذكية.

//انتهى//

16:46ت م

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