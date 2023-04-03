السعودية اليوم / سمو نائب أمير منطقة الرياض يكرم المشاركين المتميزين في فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني



الرياض 12 رمضان 1444 هـ الموافق 03 أبريل 2023 م واس

كرم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض في مكتبه بقصر الحكم اليوم, المشاركين المتميزين في فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني، ومدير التعليم بالمنطقة الدكتور حسن بن محسن خرمي.

وتسلم سموه تقريرًا عن فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني 2023 م بالمنطقة.

وأكد سمو نائب أمير الرياض على رسالة التوعية والتثقيف التي تقدمها المديرية العامة للدفاع المدني بمنطقة الرياض بمثل هذه المناسبات, مقدمًا الشكر للقائمين على الفعالية والداعمين من جهات حكومية وخاصة.

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15:53ت م

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