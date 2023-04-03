

الرياض 12 رمضان 1444 هـ الموافق 03 أبريل 2023 م واس

أطلقت وزارة الصحة حملة توعوية تحت شعار "رمضان مفتاح"، بهدف توعية الصائمين للمحافظة على مخزون الحديد خلال شهر رمضان المبارك.

ونشرت الوزارة عبر منصاتها الإعلامية انفوجرافيك، تضمن رسائل رمضانية افتراضية موجهة إلى المجتمع من مخزون الحديد، ونصها ( سأتواجد معك بمعدل طبيعي ، وأخلصك من شحوب الجلد، وخفقان القلب، وكثرة الصداع ، وألم البطن ، والإمساك عندما تتناول من مصادري الطبيعية، والمتمثلة في خمسة أنواع من الأطعمة، وهي السبانخ ، الطماطم ، العدس ، الشوكولاته ، واللحوم الداكنة).

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15:51ت م

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كانت هذه تفاصيل خبر ثقافي / "الصحة" تطلق حملة لتوعية الصائمين بأهمية المحافظة على مخزون الحديد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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