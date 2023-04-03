السعودية اليوم / جراحة دقيقة تنهي معاناة مريضة من تشوهات في الوجه بمركزي بريدة



بريدة 12 رمضان 1444 هـ الموافق 03 أبريل 2023 م واس

تمكّن أطباء جراحة الوجه والفكين بمستشفى بريدة المركزي من إجراء تدخل جراحي نوعي ودقيق لإزالة تشوهات خلقية في فك مريضة - 22 عامًا - واستعادة شكل الوجه الحقيقي في عملية استغرقت 4 ساعات.

وأوضح تجمع القصيم الصحي أن المريضة حضرت إلى قسم جراحة الوجه والفكين بالمستشفى، وهي تعاني من حالة بروز بالفك السفلي، وكانت وضعية عضة الأسنان معكوسة، ما أدى إلى تشوه شكل الوجه، مما سبب لها حرجًا اجتماعيًا ومعاناة عند الأكل.

وبين أنه بعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة ومعاينة نتائج التصوير بالأشعة تبين أن المريضة لديها تشوه خلقي بالفك السفلي، واستحالة علاج حالتها باستخدام عملية تقويم الأسنان المعروفة، وبحاجة إلى إجراء تدخل جراحي بعملية تقويمية دقيقة للفك السفلي.

وبيّن التجمع أن الفريق المعالج قام بكسر الفك جراحيا، وإعادة تثبيته في الموضع الصحيح الذي مكّن المريضة من الحصول على شكل الوجه الطبيعي وانطباق الأسنان بصورة صحيحة، وإزالة التشوهات بشكل كامل، لافتاً إلى أن التحضير للجراحة تم باستخدام تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد وتنفيذها بشكل دقيق ومثالي، ونتج عنه تحسن شكل الوجه والفكين للمرضية.

يذكر أن قسم جراحة الوجه والفكين في مستشفى بريدة المركزي تميز في إجراء هذا النوع من الجراحات الدقيقة، والذي يقدم هذه الخدمة الجراحية التجميلية للمستفيدين من المصابين بالتشوهات في الوجه والفكين.

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15:23ت م

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.