السعودية اليوم / سمو الأمير سعود بن جلوي يستقبل قائد أكاديمية جدة للعلوم والدراسات الأمنية البحرية



جدة 12 رمضان 1444 هـ الموافق 03 أبريل 2023 م واس

استقبل صاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي محافظ جدة بمكتبه اليوم ، قائد أكاديمية جدة للعلوم والدراسات الأمنية البحرية اللواء البحري ناجي بن منصور الجهني الذي هنأ سموّه بشهر رمضان المبارك.

واستمع سموه ، خلال اللقاء لشرح موجز عن برامج الأكاديمية وما تقدمه من أنشطة وورش عمل تدريبية ، واستضافتها للعديد من المؤتمرات والندوات ، إضافة إلى برامج مركز إعداد وتطوير القادة ومركز الدراسات والبحوث لأمن الحدود ومركز خدمة المجتمع في الأكاديمية ، وما تقدمه من برامج تطويرية ، ودراسات وبحوث، وأنشطة وفعاليات.

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14:58ت م

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