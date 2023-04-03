السعودية اليوم / مركز أورام القصيم يطلق برنامج العلاج المناعي لمرضى سرطان الثدي الثلاثي



بريدة 12 رمضان 1444 هـ الموافق 03 أبريل 2023 م واس

أطلق مركز الأمير فيصل بن بندر للأورام بتجمع القصيم الصحي برنامج العلاج المناعي لمرضى سرطان الثدي الثلاثي، ونجح المركز بإدراج وضم هذا النوع المتطور من العلاج المناعي ( Pembrolizumab ) لقائمة الأدوية المتوفرة لمرضى سرطان الثدي الثلاثي السلبي غير المنتشر.

وأكد التجمع أن المركز تمكن من بداية العام الحالي 2023م وحتى الآن من توفير العلاج لِست سيدات لنفس الغرض مصابات بهذا المرض، منوهاً بأن العلاج أظهر بعد استخدامه من قبل السيدات نتائج إيجابية ممتازة ودون ظهور أعراض جانبية كبيرة ومؤثرة، حيث إن الورم السرطاني الذي يستجيب تماماً للعلاج قبل العملية تكون نسبة انتكاسته قليلة جداً، وهذا معلوم لدى أهل الخبرة والاختصاص الطبي.

ولفت تجمع القصيم الصحي إلى أنه بحسب الدراسة المحكمة المنشورة في مجلة نيو إنجلاند الطبية ( NEJM ) فقد استطاع العلاج المناعي أن يزيل الورم تماماً بالفحص المجهري وقت العملية بنسبة ٦٥٪ وتعد هذه النسبة كبيرة، وبناءً على نتائج الدراسة تم ترخيص الدواء لعلاج هذا النوع من المرض واعتماده عالمياً ومحلياً.

الجدير بالذكر أن الدراسة أفادت بأن ٨٥٪ من المرضى الذين استخدموا العلاج المناعي استمروا دون أي انتكاسة بعد ثلاث سنوات من العلاج، على الرغم من أن سرطان الثدي الثلاثي السلبي هو أكثر الأنواع شراسة ويتمتع بنتائج أسوأ مقارنة مع أنواع سرطان الثدي الأخرى ، فهو لا يعالج بالأدوية الهرمونية ولا الموجهة حيث بقي لسنوات طويلة مضت دون تحقيق تطورات كبيرة وناجحة بعلاجه.

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14:55ت م

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