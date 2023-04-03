السعودية اليوم / "أمانة العاصمة المقدسة" تُهيء مواقف مكتملة الخدمات لمركبات المعتمرين خلال شهر رمضان المبارك



مكة المكرمة 12 رمضان 1444 هـ الموافق 03 أبريل 2023 م واس

استنفرت أمانة العاصمة المقدسة جميع استعداداتها خلال هذه الأيام من شهر رمضان المبارك، والتي يتوافد خلالها المعتمرون بكثافة عالية على مكة المكرمة ، والتي تمثلت في وضع الأمانة خطة عمل في جميع المجالات بحيث تتزامن مع أيام الذروة القادمة من هذا الشهر الكريم .

وأوضح المتحدث الرسمي لأمانة العاصمة المقدسة أسامة زيتوني لـ "وكالة الأنباء

وبين أن الأمانة هيّأت مواقف حجز السيارات الموجودة على مداخل مكة المكرمة، والتي يتم تشغيلها من قبل إدارة المرور لحجز وإيقاف السيارات الصغيرة الخاصة بالمعتمرين القادمين إلى مكة المكرمة، وهي: موقف سيارات طريق مكة - جدة السريع، وموقف سيارات طريق مكة المكرمة - المدينة المنورة السريع، وموقف سيارات طريق مكة – الطائف الكر، وموقف سيارات طريق مكة – الطائف السيل ، وموقف سيارات طريق الليث، مشيرًا إلى أنه تم تجهيز تلك المواقف لاستقبال السيارات خلال الموسم ، والتي تتماشى مع خطة المرور المتمثلة في منع دخول السيارات إلى العاصمة المقدسة خلال هذه الفترة .

وجهّزت الأمانة جميع مرافق تلك المواقف، حيث يحتوي كل موقف على دورات مياه عامة للرجال وأخرى للنساء وملاحق واستراحات مظللة للزوار، كما يوجد في تلك المواقف عدد من مضخات المياه ووحدات التكييف المركزية والمولدات الأساسية والاحتياطية ونوه؛ بأن الأمانة تشارك في اللجنة المُشكلة من مندوبين من المرور، ووزارة النقل، وأمانة العاصمة المقدسة، وذلك لمتابعة تشغيل هذه المواقف خلال الموسم بكفاءة عالية، بالإضافة إلى مواقف النقل العام الموجودة داخل مكة المكرمة وحول المسجد الحرام، مثل موقف الرصيفة والشهداء، والقشلة، والعزيزية، وموقف كدي .

كما وزعت الأمانة عددًا من الصواري الكبيرة في مواقف حجز السيارات ونقاط التفتيش، مثل نقطة التفتيش بموقف سيارات الشرائع ونقطة الفرز بطريق جدة السريع مع الإسكان، وموقف القشلة، وموقف حجز السيارات بالرصيفة بميدان زمزم، وموقف حجز السيارات بالزاهر.

// انتهى //

14:33ت م

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مكة المكرمة 12 رمضان 1444 هـ الموافق 03 أبريل 2023 م واساستنفرت أمانة العاصمة المقدسة جميع استعداداتها خلال هذه الأيام من شهر رمضان المبارك، والتي يتوافد خلالها المعتمرون بكثافة عالية على مكة المكرمة ، والتي تمثلت في وضع الأمانة خطة عمل في جميع المجالات بحيث تتزامن مع أيام الذروة القادمة من هذا الشهر الكريم .وأوضح المتحدث الرسمي لأمانة العاصمة المقدسة أسامة زيتوني لـ "وكالة الأنباء السعودية " ، أن الأمانة تستغل جميع الإمكانيات المتاحة لها من أجهزة ومعدات وقوة بشرية، وتعمل على جاهزية المرافق العامة والخدمات البلدية كافة ، وشكّلت العديد من الفرق الميدانية لتفقد احتياجات تلك المرافق، لأجل أن تكون في جاهزية تامة طوال فترة الموسم.وبين أن الأمانة هيّأت مواقف حجز السيارات الموجودة على مداخل مكة المكرمة، والتي يتم تشغيلها من قبل إدارة المرور لحجز وإيقاف السيارات الصغيرة الخاصة بالمعتمرين القادمين إلى مكة المكرمة، وهي: موقف سيارات طريق مكة - جدة السريع، وموقف سيارات طريق مكة المكرمة - المدينة المنورة السريع، وموقف سيارات طريق مكة – الطائف الكر، وموقف سيارات طريق مكة – الطائف السيل ، وموقف سيارات طريق الليث، مشيرًا إلى أنه تم تجهيز تلك المواقف لاستقبال السيارات خلال الموسم ، والتي تتماشى مع خطة المرور المتمثلة في منع دخول السيارات إلى العاصمة المقدسة خلال هذه الفترة .وجهّزت الأمانة جميع مرافق تلك المواقف، حيث يحتوي كل موقف على دورات مياه عامة للرجال وأخرى للنساء وملاحق واستراحات مظللة للزوار، كما يوجد في تلك المواقف عدد من مضخات المياه ووحدات التكييف المركزية والمولدات الأساسية والاحتياطية ونوه؛ بأن الأمانة تشارك في اللجنة المُشكلة من مندوبين من المرور، ووزارة النقل، وأمانة العاصمة المقدسة، وذلك لمتابعة تشغيل هذه المواقف خلال الموسم بكفاءة عالية، بالإضافة إلى مواقف النقل العام الموجودة داخل مكة المكرمة وحول المسجد الحرام، مثل موقف الرصيفة والشهداء، والقشلة، والعزيزية، وموقف كدي .كما وزعت الأمانة عددًا من الصواري الكبيرة في مواقف حجز السيارات ونقاط التفتيش، مثل نقطة التفتيش بموقف سيارات الشرائع ونقطة الفرز بطريق جدة السريع مع الإسكان، وموقف القشلة، وموقف حجز السيارات بالرصيفة بميدان زمزم، وموقف حجز السيارات بالزاهر.// انتهى //14:33ت م0091

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / "أمانة العاصمة المقدسة" تُهيء مواقف مكتملة الخدمات لمركبات المعتمرين خلال شهر رمضان المبارك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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