السعودية اليوم / أمانة منطقة الحدود الشمالية تنفذ 680 جولة وترصد 14 منشأة مخالفة للاشتراطات الصحية برفحاء



رفحاء 12 رمضان 1444 هـ الموافق 03 أبريل 2023 م واس

رصدت أمانة منطقة الحدود الشمالية ممثلة في بلدية محافظة رفحاء خلال الثلث الأول من شهر رمضان المبارك 14 منشأة مخالفة للاشتراطات الصحية،وذلك خلال 680 جولة رقابة ميدانية صباحية ومسائية على الأسواق والمنشآت التجارية والمولات والمطاعم ؛لمتابعة تطبيق الاشتراطات البلدية والصحية،وضمان سلامة المستهلكين.

وأوضحت بلدية رفحاء أن قسم الحفريات نفذ 117 جولة،والمباني 234 جولة و الأسواق 488 جولة.

وأكدت البلدية استمرار الحملات الرقابية الصباحية والمسائية،للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية والبلدية.

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14:26ت م

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