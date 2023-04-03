السعودية اليوم / زراعة أكثر من 200 عملية كلى للأطفال بمستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام



الدمام 12 رمضان 1444 هـ الموافق 03 أبريل 2023 م واس

أجرى مستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام أحد مكونات تجمع الشرقية الصحي، ممثلاً في مركز زراعة وأمراض الكلى للأطفال، أكثر من 200 عملية زراعة كلى للأطفال، وعملية غسيل دموي لـ 92 طفلاً وغسيل البيروتوني لـ 60 طفلاً، وذلك منذ بداية انطلاق خدمات المركز في عام 2017م.

وأوضحت رئيسة قسم أمراض وزراعة الكلى للأطفال في مستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام الدكتورة العنود الشامي، أن المركز أجرى خلال العام الماضي 20 عملية زراعة كلى للأطفال، واستقبال 3 حالات زراعة كلى محولة من مستشفيات خارج المنطقة الشرقية، مبينة أن المركز تمكن من إجراء عملية زراعة كلية لطفل تختلف فصيلة دم المتبرع عن المريض لأول مرة على مستوى المملكة حيث تكللت جميع العمليات بالنجاح.

وأشارت إلى أن من أهم أسباب الفشل الكلوي في المملكة ترجع إلى العيوب الخلقية في الكلى والمسالك البولية بالإضافة إلى المتلازمة الكلوية الجينية، منوهة بأن المركز يعد الوحيد على مستوى ووزارة الصحة الذي يقوم بعملية زراعة الكلى للأطفال ويجري عملية زراعة الكلى لأطفال مرضى الكلى من أطفال آخرين متوفين دماغيًا، حيث يُعد هذا النوع من العمليات المعقدة جدًا والنادرة التي يتم إجراؤها في المركز.

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14:19ت م

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