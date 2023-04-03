السعودية اليوم / أمانة القصيم تحقق المركز الأول في قياس جودة البيانات



بريدة 12 رمضان 1444 هـ الموافق 03 أبريل 2023 م واس

حققت أمانة منطقة القصيم المركز الأول في نتائج قياس مؤشر جودة البيانات الوظيفية للعام 2022 على مستوى أمانات مناطق المملكة، فيما حققت بعض بلديات منطقة القصيم مراكز متقدمة في نتائج هذا القياس.

وأشاد أمين منطقة القصيم المهندس محمد المجلي بما تحقق من إنجاز بجهود الخبرات الشابة التي تعمل في سبيل الارتقاء بالخدمات المقدمة والمطبقة في الأمانة وبشكل متميز وفق رؤية

// انتهى //

14:07ت م

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بريدة 12 رمضان 1444 هـ الموافق 03 أبريل 2023 م واسحققت أمانة منطقة القصيم المركز الأول في نتائج قياس مؤشر جودة البيانات الوظيفية للعام 2022 على مستوى أمانات مناطق المملكة، فيما حققت بعض بلديات منطقة القصيم مراكز متقدمة في نتائج هذا القياس.وأشاد أمين منطقة القصيم المهندس محمد المجلي بما تحقق من إنجاز بجهود الخبرات الشابة التي تعمل في سبيل الارتقاء بالخدمات المقدمة والمطبقة في الأمانة وبشكل متميز وفق رؤية السعودية ٢٠٣٠.// انتهى //14:07ت م0083

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