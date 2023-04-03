شكرا لقرائتكم خبر عن سبب غريب وراء رحيل رينارد عن المنتخب السعودي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشف الإعلامي الرياضي السعودي وليد الفراج، السبب الحقيقي الذي دفع الفرنسي هيرفي رينارد للرحيل عن تدريب منتخب السعودية، قبل بطولة كأس آسيا 2023 المقرر إقامتها في قطر.

هذا وكان قد استقال هيرفي رينارد من تدريب منتخب السعودية من أجل تولي مهمة قيادة سيدات فرنسا لكرة القدم في تجربة تدريبية جديدة،بعقد لمدة عاما واحدا، حتى أغسطس 2024.

وقال وليد الفراج في حديثه عبر برنامجه المذاع على شاشة إم بي سي أكشن: "الشكل المتماسك الذي ظهر به المنتخب السعودي في مونديال 2022 قد أعطى البعض الأمل في إن رينارد قد يستثمر قلة المواهب الموجودة وأنه قادر على صناعة منتخب جيد".

وتابع: "إرتفاع معدل أعمار الجيل الحالي في المنتخب السعودي قد يكون سبب رئيسي في رحيل هيرفي رينارد عن الأخضر، وبالتالي بعض اللاعبين سيكون أعمارهم كبيرة وقت كأس العالم 2026 والبعض الآخر على وشك الاعتزال".

وتابع: "العناصر الرئيسية التي يعول عليهم رينارد، عمرهم كبير، وبالتالي المدرب شعر أن المنتخب يحتاج لدماء جديدة وجيل جديد كامل قادر على المنافسة في كأس آسيا 2024 و2027 ومونديال عام 2026".

وأتم: "نحن في مأزق الآن، لا بد من إعادة النظر في الدرجات السنية في المنتخبات، واضح أن رينارد علم بهذه الأزمة وقرر الرحيل بناءً على ذلك".



رينارد حصل على عروض آخري

وأكدت بعض المصادر فى هذا الصدد، أن رحيل رينارد عن السعودية جاءت للأسباب التى تم ذكرها، حيث أن المدرب رفض العديد من العروض المغرية بالدوري الفرنسي عقب مونديال قطر، قبل أن تتغير وجهة المدرب بهذا الشكل المريب.