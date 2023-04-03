السعودية اليوم / جامعة أمّ القرى تسهم بـ 3249 ورقةً علميَّة و 26564 استشهاداً بحثياً في النَّاتج الوطني للبحث العلمي



جدة 12 رمضان 1444 هـ الموافق 03 أبريل 2023 م واس

أسهمت جامعة أمِّ القرى في النَّاتج الوطني للبحث العلمي، بواقع 3249 ورقةً علميَّة و 26564 استشهاداً بحثياً في عام 2022م، وذلك في الدَّوريات العلميَّة المحكَّمة المعتمدة في سكوبس Scopus و ISI؛ معززة ذلك من خلال تخصيص ميزانيَّة من مواردها الذاتية؛ مما أدّى إلى زيادة الحراك البحثي المتزامن مع جهود وزارة التَّعليم في دعم منظومة البحث والابتكار.

وأوضح وكيل جامعة أمّ القُرى للدِّراسات العليا والبحث العلمي الدكتور فهد الزهراني أن ما تشهده الجامعة من نمو ملحوظ في النَّاتج الوطني للبحث العلمي يعود للدعم الذي تقدّمه الحكومة الرشيدة ووزارة التَّعليم للبحث العلمي والتطوير والابتكار في المملكة العربيَّة السُّعوديَّة؛ مؤكدًا أنَّ النَّاتج البحثي للجامعة سيزداد خلال السنوات القادمة؛ بما يُعزز من تنافسيَّة الجامعة وريادتها؛ كما يأتي ذلك تماشيًا مع تحقيق مبادرات برامج المسار الإستراتيجي المعني بالبحث العلمي والدِّراسات العليا في إستراتيجيَّة الجامعة 2027.

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13:51ت م

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