السعودية اليوم / أمانة الحدود الشمالية تُنفّذ 541 جولة رقابية في محافظة طريف



طريف 12 رمضان 1444 هـ الموافق 03 أبريل 2023 م واس

نفّذت أمانة منطقة الحدود الشمالية ممثلةً ببلدية محافظة طريف خلال شهر مارس الماضي، 541 جولة رقابية على المنشآت الغذائية والمراكز التجارية والمباني التي تحت الإنشاء في المحافظة، نتج عنها رصد 168 مخالفة، ومصادرة 120 كيلو جراماً من المواد الغذائية غير صالحة للاستخدام، وإغلاق محل لعدم الالتزام بالاشتراطات الصحية وأنظمة البلدية، وطُبقت بحقهم العقوبات البلدية المقررة نظامًا.

وأكدت بلدية محافظة طريف استمرار الجولات الرقابية على المحال التجارية، والتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية والنظامية، داعيةً الجميع إلى التعاون والإبلاغ عن المخالفات من خلال مركز 940.

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13:48ت م

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