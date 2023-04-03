السعودية اليوم / سمو أمير القصيم يتسلم التقرير السنوي لفرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بالقصيم



بريدة بريدة 12 رمضان 1444 هـ الموافق 03 أبريل 2023 م واس

تسلّم صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، اليوم التقرير السنوي لفرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بالمنطقة لعام 2022م، وذلك خلال استقبال سموه بمكتبه بالإمارة، مدير فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بالقصيم خالد الخضر، بحضور وكيل الإمارة الدكتور عبدالرحمن الوزان.

واطّلع سموه على الجهود التي يبذلها فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بالمنطقة ، حيث أظهر التقرير أن عدد المراكز الإسعافية بالمنطقة بلغ 29 مركزاً، وعدد الفرق الإسعافية 32 فرقةً ، وعدد فرق النقل الغير إسعافي 7 فرق ، فيما بلغ عدد إجمالي البلاغات التي تلقاها الفرع 34043 بلاغاً ، إضافة إلى البرامج التدريبية والتوعوية والمبادرات التطوعية التي نفذها الفرع.

ونوه سمو الأمير فيصل بن مشعل بجهود منسوبي هيئة الهلال الأحمر السعودي بالمنطقة، ودورهم في التعامل مع الحالات الطارئة وتقديم الخدمات الإسعافية للحوادث وتحقيق نسب إيجابية في رضا المستفدين من الخدمات الإسعافية للهلال الأحمر, ودورها الرائد في خدمة وإسعاف المصابين والمرضى, إضافة إلى تعزيزها للخدمات الإسعافية والتوعوية وتنفيذها للمشروعات التطوعية والأعمال الإنسانية.

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13:44ت م

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