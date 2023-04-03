السعودية اليوم / بدء أعمال المنتدى العالمي الخامس للموارد البشرية الصحية في جنيف



جنيف 12 رمضان 1444 هـ الموافق 03 أبريل 2023 م واس

بدأت اليوم في جنيف أعمال المنتدى العالمي الخامس للموارد البشرية الصحية والذي يستمر حتى الخامس من أبريل الجاري تحت شعار "حماية القوى العاملة الصحية والاستثمار فيها".

وأوضح مدير عام مدير عام منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم في كلمة له بهذه المناسبة أنه يجب اتخاذ إجراءات عاجلة لحماية العاملين الصحيين والاستثمار فيهم في جميع البلدان ، مشيراً إلى أنهم بحاجة إلى ظروف عمل وأجور لائقة.

ودعا أدهانوم إلى زيادة الاستثمار في القوى العالمية الصحية لتلبية احتياجات السكان والمجتمعات ومتطلبات النظم الصحية وهو ما يتطلب التنسيق بين جميع القطاعات وليس فقط القطاع الصحي.

ويتضمن المنتدى عدداً من الموائد المستديرة يشارك فيها شخصيات رفيعة المستوى وصناع القرار من مختلف القطاعات كالتعليم والتمويل والصحة والتوظيف والعمل والهجرة .

كما يناقش الاستثمارات والشراكات متعددة القطاعات المطلوبة لمواجهة تحديات القوى العاملة الصحية ، والنهوض بالنظم الصحية نحو التغطية الصحية الشاملة والأمن الصحي ،والتعليم الصحي وحماية القوى العاملة الشابة والاستثمار فيها .

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13:43ت م

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