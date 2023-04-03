السعودية اليوم / سمو نائب أمير الحدود الشمالية يستقبل مدير فرع وزارة الشؤون الإسلامية بالمنطقة المعين حديثًا



عرعر 12 رمضان 1444 هـ الموافق 03 أبريل 2023 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن عبدالرحمن بن ناصر بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الحدود الشمالية ، في مكتبه بالإمارة اليوم, مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمنطقة المُعيّن حديثًا ناصر بن حنيف الرويلي.

وهنا سموه الرويلي بتكليفه مديرًا للفرع، متمنيا له التوفيق والنجاح, مؤكدًا أهمية دور الوزارة في التنظيم للمساجد والأئمة والمؤذنين ودورها في البرامج الدعوية الهادفة لصلاح المجتمع ، مثمنًا سموه الجهود التي يبذلها الفرع داخل منطقة الحدود الشمالية والمحافظات التابعة لها.

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13:26ت م

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