السعودية اليوم / زلزال بقوة 6.6 درجات يضرب الساحل الشرقي لمنطقة كامشاتكا الروسية



لندن 12 رمضان 1444 هـ الموافق 03 أبريل 2023 م واس

ضرب زلزال بلغت قوته 6.6 درجات على مقياس ريختر اليوم، منطقة بالقرب من الساحل الشرقي لمنطقة كامشاتكا الروسية.

وذكرت وكالة رويترز، أن مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي أشار إلى أن الزلزال كان على عمق 100 كيلومتر.

وأن النظام الأمريكي للتحذير من أمواج المد البحري العاتية (تسونامي)، أفاد أنه لم يكن هناك تحذير من تسونامي بعد الزلزال.

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12:21ت م

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