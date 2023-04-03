

المدينة المنورة 12 رمضان 1444 هـ الموافق 03 ابريل 2023 م واس

أوضح تجمع المدينة المنورة الصحي أن عدد المستفيدين من الخدمات الصحية بالمدينة المنورة المقدمة للزوار والمعتمرين خلال الثلث الأول من شهر رمضان بلغ 271،16 مستفيداً، قُدمت لهم الرعاية الطبية اللازمة.

وبين أن عدد المستفيدين من الخدمات المقدمة بمستشفى الحرم بلغ 3156 مراجعاً، فيما استفاد من خدمات مركز الصافية المحيط بالمسجد النبوي 5430 مراجعاً، ومركز باب جبريل 399 مستفيداً، بينما بلغ عدد المستفيدين من خدمات مركز محطة قطار الحرمين السريع 590 مسافراً، ومركز المراقبة الصحية بمطار الأمير محمد بن عبدالعزيز 6696 مراجعاً خلال عشرة أيام.

يذكر أن تجمع المدينة المنورة أكمل جاهزيته لشهر رمضان من خلال 9 مستشفيات و 45 مركزاً صحياً، منها مركزان داخل ساحات المسجد النبوي، و5 مراكز تعمل على مدار الساعة طيلة أيام الأسبوع، يعمل فيها 12،412 موظفاً في جميع التخصصات.

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11:31ت م

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كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / أكثر من 16 ألف مستفيد من الخدمات الطبية المقدمة لزوار المدينة المنورة خلال 10 أيام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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