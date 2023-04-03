سياسي / اهتمامات الصحف الفلسطينية



القدس المحتلة 12 رمضان 1444 هـ الموافق 03 أبريل 2023 م واس

أبرزت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم مواصلة قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين اقتحام المسجد الأقصى المبارك في القدس المحتلة، والاعتداء على المعتكفين في باحاته، والتحذيرات الفلسطينية من عملية اقتحام واسعة للأقصى خلال الأيام القادمة، لافتة النظر إلى ارتفاع وتيرة عمليات الاعتقالات والهدم في القدس، في ظل محاولات الاحتلال رسم واقع جديد فيها، قائم على التهويد والاستيطان.

وتطرقت لمصادقة الاحتلال الإسرائيلي على تشكيل ما يسمى "الحرس الوطني" يقوده الوزير المتطرف بن غفير وسط تحذيرات من ارتكابهم لجرائم جديدة ضد الشعب الفلسطيني، وقد أثارت عملية تشكيل تلك القوة ردود أفعال فلسطينية منددة بهذه الخطوة الخطيرة، وداعية لتدخل دولي عاجل لحماية الشعب الفلسطيني.

وتناولت الإضراب الشامل الذي عمّ القرى والبلدات الفلسطينية داخل فلسطين المحتلة عام 1948، تنديداً باستشهاد طبيب فلسطيني من النقب برصاص قوات الاحتلال أول أمس في مدينة القدس، وقمع قوات الاحتلال لمسيرات في المدن الفلسطينية داخل فلسطين المحتلة منددة بالجريمة مما أسفر عن وجود إصابات واعتقالات.

وأخبرت صحف فلسطين عن مشاركة رئيس دولة فلسطين محمود عباس أمس، بالإفطار الرمضاني الذي أقامه الملك الأردني عبد الله الثاني، بحضور شخصيات مقدسية وكبار الشخصيات الفلسطينية والأردنية، وأكد الحضور ضرورة مواصلة التصدي لإجراءات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة القدس خاصة المسجد الأقصى.

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09:48ت م

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