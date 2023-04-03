السعودية اليوم / زلزال بقوة 6.1 درجة يضرب بحر الصين الجنوبي



بكين 12 رمضان 1444 هـ الموافق 03 أبريل 2023 م واس

ضرب زلزال بلغت قوته 6.1 درجة على مقياس ريختر بحر الصين الجنوبي صباح اليوم.

وذكر مركز شبكات الزلازل الصيني في بيان أن الزلزال وقع على عمق 600 كم، وأن مركزه عند التقاء دائرة عرض 6.5 درجة شمالا وخط طول 115.8 درجة شرقا.

ولم ترد تقارير فورية بوقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية جراء الزلزال.

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08:09ت م

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