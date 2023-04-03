شكرا لقرائتكم أيمن زيدان: المشهد الفني حاليًّا لا يشبهني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أكد الفنان أيمن زيدان، أن الفنان هو نتاج توازن معادلة الثقافة والفن، موضحًا أن الثقافة لا تصنع فنانًا، لكنها تحمي الموهبة.

وتابع خلال لقائه في برنامج ذات مع الإعلامي سامي الجابر على قناة السعودية، أن أي خلل في المعادلة يؤثر بالفعل على الفنان، بمعنى إذا أسقط الفنان الجمهور سيغرد وحيدًا، وإذا استجاب لإفراط رغبات الجمهور أيضًا سيصبح شعبويًّا يعمل من تحت وصاية هذا الجمهور.

وأكمل: هذا التوازن للمعادلة هو خيال الفنان، هو معرفته، هو ثقافته، هو دراسة السوسيولوحية الاجتماعية للمجتمع الذي يحتك به، كيف أنت لا تحتار من الذوق السائد، لأن الذوق السائد دايمًا في مشكلة وأزمة، وبالتالي يجب ألا تفصل ذلك عن التواصل مع الناس.

سبب ندرة أعماله

فيما كشف زيدان سبب ندرة أعماله حاليًّا، مشيرًا إلى أن المشهد الفني حاليًّا لا يشبهه، ولا يعمل إلا إذا وصل لحدود الضائقة المالية.

وأردف: لازم تتعامل مع المشهد الفني وأبطاله كي تستمر، أنا أتعامل معه وأكن الود والاحترام لكل العاملين به جميعًا، لكني لا زالت أشعر بصعوبات شديدة من التكيف مع الوضع، لذلك قعدت سنوات لا أعمل، وأعمل قليلًا، فلا تعد ما أحلم به، أو لم يعد المشهد الرائج الآن يشبهني.