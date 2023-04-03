شكرا لقرائتكم ظروف قاسية في طفولة الرزيزاء: لم يكن لديه ملابس شتوية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - كشف الفنان التشكيلي علي الرزيزاء، الصعوبات التي واجهها في طفولته وقصة التحاقه بمعهد المعلمين.

وقال الرزيزاء، خلال لقائه ببرنامج اللقاء من الصفر على قناة إم بي سي: إنه لم يعلم أنه سيتخرج مدرسًا وناقش خاله في هذا الأمر، وكان يقضي وقته في الرسم على الرغم من عدم حب خالي لذلك.

واستطرد متأثرًا: كنا في المرحلة الابتدائية لا نمتلك حقيبة ولم يكن لدي حقيبة إلا بعد إنهاء المرحلة الابتدائية وكانوا يطلبون منا في المدرسة ارتداء أحذية ولم يكن لدينا ملابس شتوية ومررنًا بظروف تعطلت فيها سبل المعيشة.