شكرا لقرائتكم جموع المصلين يؤدون صلاة التراويح بالمسجد الحرام في طمأنينة ويسر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - وثقت لقطات مصورة لـ جموع المصلين خلال أدائهم صلاة التراويح بالمسجد الحرام ليلة 12 رمضان 1444هـ، وسط منظومة متكاملة من الخدمات.

وبينت اللقطات حشود المصلين يؤدون عباداتهم في طمأنينة ويسر، وأجواء روحانية وإيمانية في الشهر الفضيل.

دعاء التراويح

أم الشيخ الدكتور ياسر الدوسري المصلين، لأداء صلاتي العشاء والتراويح بالمسجد الحرام بـ مكة المكرمة ليلة 12 رمضان 1444هـ.

ودعا الدوسري في ختام الصلاة بخشوع قائلًا: اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت، ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت، لك الحمد على ما قضيت، ولك الشكر على ما أعطيت نستغفرك اللهم من جميع الذنوب ونتوب إليك، اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك.