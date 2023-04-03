شكرا لقرائتكم رمضان في العلا: أجواء مبهجة بنكهة الماضي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - تعدُّ محافظة العلا من الوجهات المثالية في شهر رمضان؛ لتميزها بجوها اللطيف، ومواقعها الطبيعية الخلابة، وشوارعها ومحالها التي امتزجت بنكهة الماضي، وأضواء البلدة القديمة الخافتة، التي تساعد على تقليل التلوث الضوئي.

أجواء رمضانية وفعاليات متنوعة

ويستمتع كل زائر للمحافظة بقرب واحات النخيل داخل البلدة القديمة، وتناول الأطعمة والمشروبات الرمضانية، والتسوق في المتاجر التي تعج بالمشغولات والمنتجات المحلية والعالمية المتنوعة، إضافةً إلى العديد من الفعاليات والأنشطة الرمضانية التي تستمر طيلة الشهر الكريم.

كما يوجد في المحافظة عدد من الأسواق التي تعرض منتجات ومحاصيل المحافظة من فواكه وخضروات، ومنتجات الأسر المنتجة.