شكرا لقرائتكم أكثر من 10 ملايين مصلٍّ خلال الثلث الأول من رمضان في المسجد النبوي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - استقبلت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي خلال الثلث الأول من شهر رمضان أكثر من (10) ملايين مصلٍ ومصلية في المسجد النبوي الشريف.

خطة تشغيلية

وهيأت الوكالة المسجد النبوي للزوار والمصلين من خلال خطتها التشغيلية في تنظيم الحشود وكثافة الأعداد التي يشهدها المسجد لضمان انسيابية الحركة، كذلك تعقيم المسجد وسطحه وساحاته ومرافقه وتسهيل الخدمات كافة لينعم الزوار والمصلين بالراحة ويؤدوا عباداتهم بكل يسر وطمأنينة.

ورفع معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس الشكر لولاة الأمر -حفظهم الله- على دعمهم وعنايتهم بالحرمين الشريفين وقاصديهما وتهيئة أفضل الظروف لضيوف الرحمن لأداء مناسكهم بكل يسر وسهولة وطمأنينة.