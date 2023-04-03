شكرا لقرائتكم مبتعث سعودي يعيد النور لـ مسنة كندية فقدت بصرها قبل سنوات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - نجح المبتعث السعودي بدر القحطاني، في إعادة الإبصار لسيدة مُسنة كندية، وذلك من خلال زراعة قرنية، بمستشفى جامعة أوتاوا.

تفاصيل الحدث

وقال القحطاني خلال مداخلة مع إذاعة الإخبارية: إن المريضة الكندية يتجاوز عمرها الـ70 عامًا، كانت فقدت النظر في إحدى عينيها، منذ سنوات، بسبب تقرحات شديدة في القرنية.

ولفت القحطاني إلى أن المريضة حضرت إلى الطوارئ قبل أشهر، وهي تعاني من تقرحات ميكروبية في العين المبصرة؛ ما أدى إلى فقدانها البصر في عينها الأخرى.

أكمل: فريق الطوارئ تواصل معي بحكم تخصصي في إجراء هذه الجراحات وزراعة القرنية، وعمليات تصحيح النظر والماء الأبيض، وبعد الكشف على الحالة، تم وضع خطة علاجية معينة، وإجراء جراحة زراعة القرنية، باستخدام الغشاء الأميني، للمساعدة على التئام القرنية بشكل أسرع، وتم متابعة المريضة، حتى إن جاءت في الزيارة الأخيرة، مستعيدة لبصرها بشكل كامل.