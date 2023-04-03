شكرا لقرائتكم بدء تسليم المنازل للمستفيدين الأشد حاجة لدى منصة جود ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - قال المدير التنفيذي لمنصة جود عمار الوهيبي: إن الأسر المستحقة لدى منصة جود، هي أسر مستحقة للضمان اجتماعي والدعم السكني، مشيرًا إلى أن خطة تسليم المنازل بدأت بالفعل للمستفيدين الأشد حاجة، ويتم تسليم المنازل خلال الأيام القادمة، ونطمح في تحقيق مستهدفات أعلى في الأيام القادمة.

وأوضح الوهيبي أنه سيتم تسليم جزء خلال شهر رمضان، وجزء آخر سيتم تسليمه بعد شهر رمضان بإذن الله.

وأضاف: اليوم تقدم أكثر من 50 شخصًا بعطاءات للمنصة تجاوزت تقريبًا 600 مليون ريال، أو أكثر.

العطاءات مستمرة

في السياق ذاته، كشف مدير عام الاتصال المؤسسي في الوطنية للإسكان صالح العنزي، إلى أن التبرعات تجاوزت الحد المطلوب ووصلت إلى 152 مليون ريال.

من جانبه، قال محافظ الدوادمي سلطان السديري: إنه تم تسليم 54 وحدة سكنية لأهالي المحافظة بمساحات 500 متر لكل مستفيد ليصبح مجموع ما تم تسليمه للمستفيدين 243 وحدة سكنية.