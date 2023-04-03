السعودية اليوم / شؤون المصاحف في المسجد النبوي تكثف جهودها خلال شهر رمضان المبارك



المدينة المنورة 12 رمضان 1444 هـ الموافق 03 أبريل 2023 م واس

كثفت وحدة شؤون المصاحف بوكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي مهامها وجهودها خلال شهر رمضان المبارك، من خلال العناية الفائقة بالمصاحف متابعةً وفرزاً وترتيباً داخل المسجد النبوي، وتوفير المصاحف المترجمة المعاني التي يحتاج إليها الزوار الناطقين بغير اللغة العربية، بالإضافة إلى مصاحف المكفوفين بطريقة برايل.

ويتجاوز عدد المصاحف الموجودة بالمسجد النبوي 155000مصحف، مترجم المعاني بـ 52 لغة مختلفة، إلى جانب توفير 65 مصحفاً بطريقة برايل للمكفوفين.

يذكر أن المصاحف الموجودة في المسجد النبوي هي آخر إصدارات طباعة مجمع الملك فهد، وذلك ضمن رسالة الوكالة في حسن الوفادة للقاصدين ونشر الهداية للعالمين.

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02:12ت م

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