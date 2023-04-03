السعودية اليوم / المسجد النبوي يستقبل أكثر من (10) ملايين مصلٍ خلال الثلث الأول من رمضان



المدينة المنورة 12 رمضان 1444 هـ الموافق 03 أبريل 2023 م واس

استقبلت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي خلال الثلث الأول من شهر رمضان أكثر من (10) ملايين مصلٍ ومصلية في المسجد النبوي الشريف.

وهيأت الوكالة المسجد النبوي للزوار والمصلين من خلال خطتها التشغيلية في تنظيم الحشود وكثافة الأعداد التي يشهدها المسجد لضمان انسيابية الحركة، كذلك تعقيم المسجد وسطحه وساحاته ومرافقه وتسهيل الخدمات كافة لينعم الزوار والمصلين بالراحة ويؤدوا عباداتهم بكل يسر وطمأنينة.

ورفع معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس الشكره لولاة الأمر -حفظهم الله- على دعمهم وعنايتهم بالحرمين الشريفين وقاصديهما وتهيئة أفضل الظروف لضيوف الرحمن لأداء مناسكهم بكل يسر وسهولة وطمأنينة.

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01:59ت م

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