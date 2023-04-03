«المراسل الطموح» مسابقة لطلاب الشرقية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - لتطوير وتحفيز المواهب الطلابية، أطلقت إدارة تعليم المنطقة الشرقية مسابقة «المراسل الطموح»، التي تستهدف طلاب المدارس الحكومية والأهلية والعالمية بالمنطقة، لجميع المراحل الدراسية.

وأوضحت تعليم الشرقية أن المسابقة تستمر إلى 17 شوال من العام الحالي، وتهدف إلى تقديم مواهب الطلاب والطالبات لإثراء المتابعين بأفكار ورؤى تعليمية وثقافية واجتماعية، تساعد في زيادة الوعي للمتابعين في الأبعاد المستقبلية والاستراتيجية للتعليم، مع جانب من البرامج المجتمعية والتثقيفية، تعرض في شكل حوارات ولقاءات مع تفعيل طرق الجذب والتحفيز.

وأكدت تعليم الشرقية، أن مجالات المسابقة تتمثل في فئات: «أفضل مراسل صحفي، ومذيع حلقات بودكاست، ومصور إعلامي، وأفضل كاتب محتوى «قصة خبرية».