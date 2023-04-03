شكرا لقرائتكم خبر معرض لتعريف شرائح المجتمع بالذوق العام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - لتعريف جميع شرائح المجتمع بالذوق العام، وأهمية تعزيز الممارسات والسلوكيات الذوقية، نظمت الجمعية السعودية للذوق العام، خلال الأربعاء والخميس الماضيين، معرضا تعريفيا بمبادرة الجمعية وبرامجها، التي تم تدشينها تحت عنوان «وطن الذوق»، وذلك في أحد المجمعات التجارية. من جهته، أوضح مدير عام الجمعية عبدالعزيز المحبوب، أن المعرض يهدف إلى التعريف بالجمعية، وبرامجها النوعية، خلال أركان عدة، منها: ركن تعريفي ببرنامج «رياضتنا ذوق»، و»سفراء الذوق»، و»بيوت المتقين»، و»القيادة بذوق» و»متنفس»، إضافة إلى أركان تعريفية بالخدمات المقدمة، ومنصة «كلنا ذوق» التشاركية، وبرنامج العضوية المبتكر، والبرنامج التطوعي «سواعد ذوق»، وركن ثقافي «الذوق حول المملكة»، وأركان تفاعلية منها ركن «فضفضة ذوق» و»لقاءات ذوق»، و»براعم الذوق» و»لوحة ذوق»، والتي تسعى إلى الوصول إلى أكبر شريحة ممكنة من أفراد المجتمع، ونشر رسالتها التي تسعى إلى إيجاد بيئة مجتمعية راقية، تمتاز بالذوق في جميع التصرفات والتعاملات لجوانب الحياة المختلفة، تحت شعار «الذوق العام.. أسلوب حياة، ونهج وطن». من أركان المعرض





رياضتنا ذوق



سفراء الذوق



بيوت المتقين



القيادة بذوق



كلنا ذوق التشاركية



برنامج العضوية المبتكر



البرنامج التطوعي »سواعد ذوق«



كانت هذه تفاصيل خبر معرض لتعريف شرائح المجتمع بالذوق العام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.