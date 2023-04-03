كاوست تبحث تطور الأمراض عبر متلازمة كلاينفيلتر

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فيما عدت الأولى من نوعها التي تستخدم لنمذجة ظهور الأمراض وتطورها في المختبر، أجرت جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية «كاوست»، خلال علمائها وباحثيها، دراسة بحثية تعاونية هي الأولى من نوعها في المملكة، التي تقارن الخلايا الجذعية المستمدة من مرضى متلازمة «كلاينفيلتر» السعوديين، مع مجموعة أخرى من المرضى من أمريكا الشمالية وأوروبا، وذلك بالتعاون مع جامعة الملك عبد العزيز، ومستشفى جامعة الملك عبد العزيز.

وتقوم الدراسة على نمذجة الأمراض المستندة إلى «الخلايا الجذعية المحفزة من قبل المريض، لفهم الأساس الجزيئي لمتلازمة «كلاينفيلتر»، ويتم ذلك باستخدام عينات من خلايا المريض، مشتقة من الجلد أو الدم أو الشعر أو البول وعمل دراسات للخلايا الجذعية عليها، بهدف إعادتها إلى الحالة الجنينية التي تطورت فيها، وبالتالي استخدامها لنمذجة ظهور الأمراض وتطورها في المختبر. وأوضح نائب رئيس «كاوست» للأبحاث ومدير مبادرة الصحة الذكية في الجامعة، البروفيسور بيير ماجستريتي، أن هذا التعاون البحثي العالمي المستوى بين كياناتنا البحثية الثلاثة الرائدة، يصب في مصلحة المملكة العربية السعودية، ويتبنى تقنية «iPSC» الثورية لدراسة الخلايا الجذعية المستمدة من المرضى، والتي باتت اليوم أساس دراسة الآليات الجزيئية للأمراض.

من جانبه، أكد الأستاذ المساعد والباحث الرئيس في مختبر الخلايا الجذعية والأمراض بجامعة «كاوست» البروفيسور أنطونيو أدامو، أن هذه المنصة ستكون بمثابة منصة خلوية مثالية لمزيد من الأبحاث في الأمراض الوراثية، إضافة إلى نمذجة النمو العصبي والتغيرات التشريحية التي تؤثر في المواد الرمادية والبيضاء، وهي سمات تلاحظ عادة في متلازمة كلاينفيلتر

متلازمة كلاينفيلتر

