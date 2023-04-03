تفعيل الأندية الطلابية لاكتشاف المواهب المسرحية

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وشارك في الندوة عبد الله باحطاب ومساعد الزهراني، وناقشا نشأة ودور الأندية المسرحية في الجامعات السعودية، والعقبات والتحديات التي تواجه استمراريتها، وأثرها على الطالب الجامعي والحراك المسرحي السعودي.
وأكدت الندوة أهمية الأندية المسرحية في تطوير مهارات وقدرات الطلاب والطالبات أكاديميا، إذ وفرت عددا من البرامج التدريبية والدورات المتخصصة والورش، التي تحتضن خلالها الطلاب الشغوفين بالمجال.
وشدد المشاركون على تنمية القدرات الفنية والثقافية للطلاب، مما ينعكس على شخصيات الطلاب من حيث الطلاقة والوقوف أمام الجمهور.
كما ناقشت بعض المقترحات للنهوض بالأندية الجامعية، أبرزها: توفير مسؤول عن الأنشطة الطلابية على أن يكون متخصصا أو ذا خبرة، وتوفير الإدارة المتخصصة لتسهم في التطوير واستمرارية القطاع، وتوفير عدد من الحصص اللامنهجية في الجامعات لاكتشاف المواهب الواعدة، ووجود حوكمة في الأنشطة الطلابية، ووضع المعايير والأنظمة المناسبة لها.
أبرز محاور النقاش
- إنشاء قاعات عرض مسرحي ملائمة للعروض
- توفير الدعم المادي للمسرحيات الجامعية
- إدخال مادة التربية المسرحية في التعليم
من توصيات الندوة
- تعميق الصلة بين الطلاب والمسرح
- تعزيز العمل الجماعي
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