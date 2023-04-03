مناقشة تحديات الفعاليات الأدبية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تنظم هيئة الأدب والنشر والترجمة لقاء حول مبادرة «الشريك الأدبي»، اليوم، لمناقشة تطوير الفعاليات الأدبية لمبادرة الشريك الأدبي في نسختها الثالثة، حيث سيجمع اللقاء الشركاء الأدبيين مع أصحاب القرار.

وسيتطرق اللقاء - الذي سيعقد افتراضيا - إلى عدة محاور، أبرزها مناقشة التحديات التي تواجه المبادرة، والبحث في سبل معالجتها، وصياغة التجارب والمرئيات لتطوير واستدامة المشروع، إلى جانب تعزيز التواصل بين الهيئة والشركاء الأدبيين.

ويأتي اللقاء ضمن سلسلة من اللقاءات، التي دأبت هيئة الأدب والنشر والترجمة على تنظيمها دوريا مع المختصين والمهتمين، وشركاء الهيئة في مختلف المجالات الأدبية والنشرية والترجمية، كقناة اتصالية تقرب خلالها وجهات النظر، وتقف على التحديات التي تواجه القطاع، وابتكار الحلول الإبداعية التي يمكن تطبيقها لتمكين القطاع من أداء مهامه على أكمل وجه.