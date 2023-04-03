شكرا لقرائتكم خبر مناقشة تحديات الفعاليات الأدبية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وسيتطرق اللقاء - الذي سيعقد افتراضيا - إلى عدة محاور، أبرزها مناقشة التحديات التي تواجه المبادرة، والبحث في سبل معالجتها، وصياغة التجارب والمرئيات لتطوير واستدامة المشروع، إلى جانب تعزيز التواصل بين الهيئة والشركاء الأدبيين.
ويأتي اللقاء ضمن سلسلة من اللقاءات، التي دأبت هيئة الأدب والنشر والترجمة على تنظيمها دوريا مع المختصين والمهتمين، وشركاء الهيئة في مختلف المجالات الأدبية والنشرية والترجمية، كقناة اتصالية تقرب خلالها وجهات النظر، وتقف على التحديات التي تواجه القطاع، وابتكار الحلول الإبداعية التي يمكن تطبيقها لتمكين القطاع من أداء مهامه على أكمل وجه.
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