شكرا لقرائتكم خبر ربع الصحفيين لديهم معرفة محدودة بالذكاء الاصطناعي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أظهرت دراسة حديثة أن لدى 24% من الصحفيين معرفة محدودة بتطبيقات الذكاء الاصطناعي. وللتعرف على معوقات تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي في المؤسسات الإعلامية، وقدرة الصحفيين على مواكبة مستجدات العالم الرقمي، قدمت في جامعة الملك عبدالعزيز دراسة بحثية لعضو هيئة التدريس الأستاذ المشارك بكلية الاتصال والإعلام الدكتور أحمد الزهراني؛ بعنوان «تبني الصحفيين العرب لتطبيقات الذكاء الاصطناعي في المؤسسات الإعلامية».

وتسعى الدراسة إلى التعرف على مدى تبني الصحفيين العرب لأدوات وتقنيات الذكاء الاصطناعي في الممارسة الصحفية والإعلامية من خلال رصد مفهوم الذكاء الاصطناعي واستخدامه في العمل الصحفي، ورصد أبرز معوقات تبني المؤسسات الإعلامية لهذه التقنيات.

وأوضح الباحث أن أهمية هذه الدراسة تنطلق من كون صحافة الذكاء الاصطناعي خلقت عهدا جديدا في صناعة الإعلام، مما جعل المؤسسات الإعلامية أمام عدد من تحديات مستوى البنية التحتية وتبني التقنيات في غرف الأخبار وفي جميع مجالات العمل الإعلامي.

وأشار إلى أن من أبرز نتائج الدراسة أن لدى الصحفيين خبرة في التعامل مع تطبيقات الذكاء الاصطناعي الملحقة بالهواتف الذكية، مما يعني أن الذكاء الاصطناعي حاضر في الروتين الصحفي اليومي.

نتائج الدراسة:

