تدريب الكبار على استخدام التطبيقات في 4 مناطق

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ويتضمن المحتوى التدريبي: نظام أبشر وصحتي والأنظمة البنكية وغيرها، فيما سيتم تنفيذ البرنامج في الرياض والقصيم والشرقية وجازان. ويهدف البرنامج إلى: تطوير التقنية لتلبية احتياجات كبار السن، إلى جانب تفعيل الشراكة المجتمعية ذات العلاقة بخدمة كبار السن، وتفعيل العمل التطوعي لدى الشباب لخدمة آبائهم وأجدادهم، ومد جسور التواصل بين الأجيال عبر توثيق العلاقات وتبادل الخبرات.
وتشكل نسبة كبار السن، وهم الذين بلغت أعمارهم 60 سنة أو أكثر، من مجموع سكان المملكة 5.4%، حسب تقديرات أولية من الهيئة العامة للإحصاء، ويبلغ إجمالي سكان المملكة 36,349,368، وفقا لآخر إحصاء، فيما وصل عدد كبار السن الذكور 1.09مليون، بـ3.12%، وهم أعلى من عدد الإناث المسجل 825 ألفا بواقع 2.35%.
المحتوى التدريبي
- نظام أبشر
- تطبيق صحتي
- تطبيق توكلنا
- الأنظمة البنكية
تنفيذ البرنامج
- الرياض
- القصيم
- الشرقية
- جازان
الأهداف
- طوير التقنية لتلبية احتياجات كبار السن.
- تفعيل الشراكة المجتمعية ذات العالقة بخدمة كبار السن.
- تفعيل العمل التطوعي لدى الشباب لخدمة آبائهم وأجدادهم.
- مد جسور التواصل بين الأجيال عبر توثيق العالقات.
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