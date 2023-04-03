«النقل» ترصد 7 آلاف مخالفة في مكة بالعشر الأول من رمضان

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بهدف التأكد من الالتزام بتطبيق الأنظمة والاشتراطات وضوابط ممارسة مختلف أنشطة النقل البري، وتيسير وتأمين رحلات المعتمرين وضيوف الرحمن، أجرت الهيئة العامة للنقل نحو 44 ألف عملية فحص ميدانية منذ بداية رمضان في المدينة المنورة ومكة المكرمة. ورصدت الفرق الرقابية نحو 7 آلاف مخالفة في مكة المكرمة، من خلال 31 ألف عملية فحص ميدانية، وبمعدل امتثال بلغ 86%، و1.2 ألف مخالفة في المدينة المنورة، من خلال 13 ألف عملية فحص ميدانية، وبمعدل امتثال وصل إلى 90%. وأهابت الهيئة بجميع الناقلين الالتزام بتطبيق الاشتراطات والأنظمة التي تضمن تقديم خدمات نقل ذات جودة وأمان عاليين، وتدعو جميع الراغبين في الاستفادة من خدمات النقل أو رفع البلاغات الاتصال على الرقم الموحد 19929 أو زيارة الموقع الالكتروني tag.gov.sa. المخالفات





تشغيل سائق حافلة دون الحصول على بطاقة سائق



تشغيل حافلة دون الحصول على بطاقة تشغيل



تشغيل حافلات مزودة بدورات مياه غير صالحة للاستخدام



مخالفات الشاحنات



تشغيل المركبة دون الحصول على بطاقة تشغيل



عدم مطابقة حواجز الحماية للمواصفات المحددة



مخالفات سيارات الأجرة



عدم تجهيز السيارة بأي من التجهيزات الفنية



عدم تشغيل عداد احتساب أجرة النقل عند بدء الرحلة



ممارسة النشاط دون الحصول على بطاقة تشغيل

مخالفات الشاحناتمخالفات سيارات الأجرة

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