شكرا لقرائتكم خبر حملة رمضانية لضبط الأسواق الشعبية بالعاصمة المقدسة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - للحد من انتشار منافذ البيع المخالف للباعة المتنقلين والظواهر السلبية المتعلقة بسلامة المعروضات من الغذاء وغيرها من الأدوات المتنوعة، عززت وكالة البلديات بأمانة العاصمة المقدسة جهودها الرقابية خلال رمضان؛ وذلك خلال حملاتها الرقابية المكثفة، التي تنفذها فرق البلديات الفرعية والإدارة العامة للنظافة، وبمشاركة الجهات الأمنية على الأسواق الشعبية والعشوائية والباعة الجائلين المخالفين ضمن نطاق كل بلدية فرعية.

وأسفرت الجولات الرقابية في بلدية المنطقة المركزية الفرعية عن مصادرة 5050 قطعة ملابس، و6850 قطعة من الأدوات المتنوعة. كما تمت مصادرة 350 كجم من الفواكه والخضار، وجرى تسليمها بعد التأكد من سلامتها لجمعية «إكرام» لحفظ الطعام، وتطبيق الأنظمة والتعليمات على المخالفين.

كما قامت الفرق الرقابية ببلدية العمرة الفرعية، وبمساندة الجهات الأمنية، وبالتعاون مع الإدارة العامة للنظافة، من ضبط شاحنة نقل محملة بـ250 كجم من اللحوم الفاسدة، تمت مصادرتها وإتلافها، و95 عبوة زمزم مجهولة المصدر ومعروضة ومخزنة بطرق عشوائية، ومخالفة للأنظمة والاشتراطات الصحية، وجرى اتخاذ اللازم حيال المضبوطات، وتطبيق الأنظمة والتعليمات حيال المخالفين.

وواصلت الفرق الرقابية حملاتها الميدانية على الظواهر السلبية والباعة المتنقلين، ضمن الطرق والمحاور داخل نطاقها الإشرافي، حيث أسفرت عن ضبط ومصادرة 100 كجم من الفواكه مجهولة المصدر، إضافة إلى الجولات الرقابية على الباعة الجائلين بالمنطقة، وذلك للقضاء على الظواهر السلبية والعشوائية، إذ تم تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات على المخالفين.

منتجات تمت مصادرتها

