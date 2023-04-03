رغم انخفاض المعدل المدينة وجازان تتصدران البطالة - #عاجل

15% انخفاضا
كشف تقرير الهيئة العامة للإحصاء، انخفاض معدل البطالة في الربع الرابع من العام الماضي، بين السعوديات إلى 15.4%، شكل معه أعلى انخفاض في بطالة الإناث، وارتفاع معدل المشتغلات للسعوديات إلى السكان بـ30.4%، ووصل انخفاض معدل المشاركة في القوى العاملة للسعوديات إلى 36.0%، فيما بلغ معدل البطالة لدى الذكور 4.2%، وارتفاع معدل المشتغلين إلى السكان ليبلغ 68.5%، ومعدل المشاركة في القوى العاملة 65.7%.
معدل المشاركة
سجل معدل المشاركة في القوى العاملة، بمؤشرات السعوديات في سن الشباب، من 15-24 سنة، انخفاضا بـ19.2%، وانخفاض معدل المشتغلين إلى 14.2%، وانخفاض معدل البطالة بين الشابات السعوديات 26.0%، وشهدت مؤشرات الشباب السعودي ارتفاع معدل المشاركة، ليصل إلى 38.3%، وارتفاع معدل البطالة إلى 12.5%، وانخفض معدل البطالة بين السكان السعوديين الذكور والإناث، في سن العمل الأساسي، الذين تتراوح أعمارهم بين 25 و54 سنة إلى 7.0%، وارتفاع معدل المشتغلين إلى السكان في سن العمل الأساسي إلى 64.1%، وانخفاض معدل المشاركة في القوى العاملة 68.9%.
صدارة الفئات
تصدرت الفئة العمرية من 15-24 سنة، معدل البطالة حسب الفئات العمرية بـ16.8%، وحلت الفئة العمرية من 25-34 سنة ثانيا بـ10.8%، و35-44 سنة ثالثا بـ5.4%، ومن 45-54 سنة رابعا بـ1.7%.
بطالة المناطق
فاق معدل بطالة الإناث حسب مناطق المملكة، معدل بطالة الذكور، حيث بلغ إجمالي معدل البطالة في المناطق 8.0%، وبلغ معدل بطالة الإناث 15.4%، ومعدل بطالة الذكور 4.2%، وتصدرت منطقة جازان معدل بطالة الذكور بـ7.6%، والمدينة المنورة بطالة الإناث بـ22.5%، واستحوذت المدينة المنورة على النصيب الأكبر، من إجمالي معدل البطالة بالمناطق بـ12.2%، وحلت جازان ثانيا بـ11.0%، وحائل ثالثا بـ10.8%، وعسير رابعا بـ10.4%، والباحة خامسا بـ9.2%، وحلت الرياض في المرتبة الأخيرة كأقل المناطق بطالة بـ6.7%، والشرقية ثانيا بـ6.9%، ومكة المكرمة ثالثا بـ7.0%، والحدود الشمالية رابعا بـ7.8%، ونجران خامسا بـ7.9%.
معدلات
%8 انخفاض بطالة السعوديين
%15 انخفاض بطالة الإناث
%4.8 انخفاض بطالة إجمالي سكان المملكة
%48 ارتفاع معدل المشتغلين
%52.5 استقرار معدل المشاركة
%4.2 بطالة الذكور في المناطق
%15.4 بطالة الإناث في المناطق
المدينة وجازان تتصدران بطالة الإناث والذكور
صدارة الفئات:
15- 24: 16.8 %
25- 34: 10.8 %
35- 44: 5.4 %
45- 54: 1.7 %
أكثر المناطق بطالة:
المدينة المنورة: 12.2%
جازان: 11.0%
حائل: 10.8%
عسير: 10.4%
الباحة: 9.2%
أقل المناطق بطالة:
الرياض: 6.7%
الشرقية: 6.9%
مكة: 7.0%
الحدود الشمالية: 7.8%
نجران: 7.9%
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