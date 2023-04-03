800 جولة تنشر الطيب والبخور بالمسجد النبوي

يتولى فريق عمل ميداني تنفيذ أعمال تطييب المسجد النبوي بأجود أنواع الطيب والعود يومياً لا سيما بعد الإفطار في رمضان وعند استقبال جموع المصلين قبل الصلوات.

وتتم أعمال التطييب في المسجد النبوي خلال شهر رمضان بعد صلاة المغرب، وخلال إقامة صلاة التراويح، باستخدام العود الطبيعي الفاخر ذي الرائحة الطيّبة، ضمن أكثر من 800 جولة تطييب في أرجاء المسجد خلال شهر رمضان، يستخدم خلالها أكثر من 28 كيلو جراماً من أفخر أنواع العود الطبيعي.

وتبدأ عملية التطييب من الجهة الجنوبية وتنتهي شمال المسجد، وتتكرّر الجولات خلال اليوم وبين الصلوات، بالإضافة إلى تطييب وتعطير قاصدي المسجد النبوي بدهن العود والمسك والعطور الفاخرة خلال استقبالهم عند الدخول للمسجد، باستخدام ما يقارب 300 لتر من العطور والأدهان الفاخرة خلال الشهر الفضيل، ضمن جهود العناية بالمسجد النبوي وتهيئة بيئة ملائمة للمصلين في مسجد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ليؤدوا الصلاة بطمأنينة وسكينة.