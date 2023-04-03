غبار وسيول وبرد على 8 مناطق

تواصل الأحد، تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار التي حدت من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الشرقية، الرياض ونجران كذلك على الأجزاء الشرقية من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، في حين شهدت مناطق جازان، عسير والباحة، أمطارا رعدية من غزيرة إلى متوسطة، كما تجمع الضباب على مرتفعات تلك المناطق.

وتعرضت منطقة جازان إلى تساقط للبرد، وجريان للسيول، بينما شهدت منطقة نجران رياحا نشطة وأتربة مثارة، وشملت الأمطار في الباحة نحو 10 مدن ومحافظات.

وأشار تقرير المركز الوطني للأرصاد، إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة تصل إلى 40 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط، وارتفاع الموج من متر وربع إلى مترين وربع، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 30-60 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى ثلاثة أمتار، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.