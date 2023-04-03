فعاليات فوانيس المخواة

وتجول أبو خشيم بمقر فوانيس المخواة الذي يحتوي على عديد من الأركان منها ركن لجمعية البر الخيريه بالمخواة، وجمعية تعاطف، وجمعية ذي عين، ومواقع للأسر المنتجة وفود تركات وكوفيات، إضافة إلى مواقع رمضان في حارتنا، أيام زمان، لمة رمضان، بودكاست رحلة، شعبيات رمضان، مسابقات متنوعة، لعبة الكيرم، والضومنة، والفرفيرة، وغير ذلك من الألعاب الأخرى. وتستمر الفعاليات التي تحظى بإقبال كبير طوال شهر رمضان المبارك.
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