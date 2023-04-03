السعودية اليوم / أمانة الرياض: منصة ناقلات ترصد 3,262 شاحنة مخالفة منذ أغسطس 2022



الرياض 12 رمضان 1444 هـ الموافق 03 أبريل 2023 م واس

أكدت أمانة منطقة الرياض أن منصة ناقلات رصدت منذ انطلاقها في الأول من أغسطس 2022، 3,262 شاحنة مخالفة أثناء تخلصها العشوائي للمخلفات في 668 موقعًا بالمدينة، وأوقعت عليها العقوبات المقررة نظامًا، وذلك في إطار خطة الأمانة الهادفة إلى تنظيم وضبط حركة المعدات داخل المدينة، وتعزيز أعمال الرقابة البلدية.

وأوضحت الأمانة في تقرير إحصائي عن مؤشر أعمال المنصة منذ إطلاقها حتى 29 /03/ 2023م، أن المنصة سجلت مخالفات لعدد 1,397 شاحنة، وضبطت 305 مزودين للخدمة، فيما بلغ عدد المركبات المسجلة بالمنصة 51,000 مركبة.

وأضافت أن عقوبات المخالفة تشمل غرامة بقيمة 10,000 ريال، وحجز المعدة أو الناقلة، وترحيل السائق، إلى جانب إلزام سائق الناقلة بتنظيف الموقع، ورفع ما يصل إلى 350 رداً، وكذلك التسجيل في المنصة.

وعلى الصعيد نفسه، أبرزت الأمانة أحياء شمال الرياض أكثر الجهات التي وقعت فيها أعمال رصد الشاحنات المخالفة بعدد 240 موقعًا، ثم حي نمار بـ60 ، والروضة 59، والعزيزية 54، والبطحاء 50، والشفاء 42، والسلي 34، والملز 30 موقعًا، إضافة إلى عرقة بعدد 29 موقعًا، والعليا 25، والنسيم بعدد 11، فيما سجلت أحياء الشرق والشميسي، العريجاء، المعذر، والحائر مجتمعة إجمالي 34 موقعًا مرصودًا.

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