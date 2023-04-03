السعودية اليوم / رئيس هيئة الأركان العامة يتفقد الوحدات العسكرية المرابطة على الحدود الشمالية



الرياض 12 رمضان 1444 هـ الموافق 03 أبريل 2023 م واس

زار معالي رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي أمس الوحدات العسكرية المرابطة على الحدود الشمالية. وكان في استقبال معاليه لدى وصوله قائد المنطقة الشمالية اللواء الركن خالد الجهني، وقائد قوة عرعر اللواء الركن عبدالله العصيمي، وقائد قوة طريف اللواء الركن عبدالحفيظ العتيبي.

واستمع معاليه إلى إيجاز من قادة قوتي عرعر وطريف، حول المهام والواجبات العملياتية، واطَّلع على سير العمل في الوحدات المرابطة. والتقى معاليه منسوبي القوتين، ونقل لهم تحيات وتبريكات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز القائد الأعلى لكافة القوات العسكرية، وصاحب السمو الملكي الأمير

وأشاد معالي رئيس هيئة الأركان العامة ببطولات منسوبي القوات المسلحة في الدفاع عن دينهم ومليكهم ووطنهم، وبالمعنويات العالية والمستوى المتميز الذي يتمتعون به في أداء الواجبات والمهام الموكلة لهم. وفي ختام الجولة، شارك معاليه وجبة الإفطار مع الوحدات المشاركة في قوة طريف.

// انتهى //

01:35ت م

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الرياض 12 رمضان 1444 هـ الموافق 03 أبريل 2023 م واسزار معالي رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي أمس الوحدات العسكرية المرابطة على الحدود الشمالية. وكان في استقبال معاليه لدى وصوله قائد المنطقة الشمالية اللواء الركن خالد الجهني، وقائد قوة عرعر اللواء الركن عبدالله العصيمي، وقائد قوة طريف اللواء الركن عبدالحفيظ العتيبي.واستمع معاليه إلى إيجاز من قادة قوتي عرعر وطريف، حول المهام والواجبات العملياتية، واطَّلع على سير العمل في الوحدات المرابطة. والتقى معاليه منسوبي القوتين، ونقل لهم تحيات وتبريكات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز القائد الأعلى لكافة القوات العسكرية، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظهما الله -، وصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع بمناسبة شهر رمضان المبارك.وأشاد معالي رئيس هيئة الأركان العامة ببطولات منسوبي القوات المسلحة في الدفاع عن دينهم ومليكهم ووطنهم، وبالمعنويات العالية والمستوى المتميز الذي يتمتعون به في أداء الواجبات والمهام الموكلة لهم. وفي ختام الجولة، شارك معاليه وجبة الإفطار مع الوحدات المشاركة في قوة طريف.// انتهى //01:35ت م0022

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