السعودية اليوم / سمو نائب أمير حائل يستقبل مدير الدفاع المدني بالمنطقة



حائل 12 رمضان 1444 هـ الموافق 03 أبريل 2023 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة حائل في مكتبه اليوم، مدير الدفاع المدني بالمنطقة العميد مشعل بن طحيمر الفهيدي.

واطلع سموّه خلال الاستقبال على تقرير جهود الدفاع المدني واستعداداته، بالتعاون مع الجهات المساندة بالمنطقة، مؤكداً على الدور المهم والفاعل للدفاع المدني في ظل ما يقدم له من دعم ورعاية واهتمام من القيادة الرشيدة - حفظها الله - وبمتابعة من سمو وزير الداخلية.

من جهته استعرض العميد الفهيدي أعمال الدفاع المدني بالمنطقة وأبرز ماتحقق، معرباً عن شكره لسمو أمير منطقة حائل وسمو نائبه على الدعم والمساندة لأعمال ومهام الدفاع المدني بالمنطقة.

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