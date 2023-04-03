السعودية اليوم / أمانة منطقة الجوف تنفِّذ 3458 زيارةً تفتيشيةً ببلدية جنوب سكاكا وتغلق 16 منشأةً



سكاكا 12 رمضان 1444 هـ الموافق 03 أبريل 2023 م واس

نفذت أمانة منطقة الجوف ممثلة في بلدية جنوب سكاكا 3458 زيارة تفتيشية على المنشآت والمحال التجارية خلال الأشهر الثلاثة الماضية؛ لمتابعة تطبيق الاشتراطات البلدية والصحية، وأسفرت الجولات التفتيشية عن تحرير 792 إشعار مخالفة ومراجعة، وإغلاق 16 منشأة.

وقال المتحدث الرسمي للأمانة عمر بن عبدالعزيز الحموان: إن أعمال بلدية جنوب سكاكا خلال الربع الأول من 2023م تضمنت مصادرة 152 كيلوجرامًا من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك، وحجز 13 قطعة، وإتمام 753 طلب رخصة، بالإضافة إلى معالجة 32 بلاغًا.

وأكد الحموان أن الأمانة وبتوجيهات من أمين المنطقة المهندس عاطف بن محمد الشرعان،تعمل على تكثيف الجولات الرقابية، وتطوير الأداء والخدمات المقدمة، وأتمتة الإجراءات لتنفيذ خطط وبرامج وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان،ومواكبة أهداف رؤية المملكة 2030.

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