

الرياض 12 رمضان 1444 هـ الموافق 03 أبريل 2023 م واس

سلَّمت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد - ممثلة بالملحقية الدينية في سفارة خادم الحرمين الشريفين في جاكرتا - عددًا من المصاحف المترجمة باللغة الإندونيسية من إصدارات مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، وكمية من التمور

وحظيت هذه الهدية بإشادة كبار قادة القوات المسلحة الإندونيسية، حيث شكروا خادمَ الحرمين الشريفين الملكَ سلمانَ بنَ عبد العزيز آل سعود - حفظه الله - على هذه الهدية القيمة، معبرين عن امتنانهم للدور الذي تقوم به المملكة في خدمة الإسلام والمسلمين وتلمس حاجاتهم في هذا الشهر الفضيل، من خلال هذه البرامج الخيرة التي تعدُّ امتدادًا لجهود القيادة الرشيدة في حرصها ورعايتها المسلمين حول العالم وخاصة في إندونيسيا أكبر بلد إسلامي.

// انتهى //

00:35ت م

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الرياض 12 رمضان 1444 هـ الموافق 03 أبريل 2023 م واسسلَّمت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد - ممثلة بالملحقية الدينية في سفارة خادم الحرمين الشريفين في جاكرتا - عددًا من المصاحف المترجمة باللغة الإندونيسية من إصدارات مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، وكمية من التمور السعودية الفاخرة، للقوات المسلحة الإندونيسية، وذلك ضمن برنامج هدية خادم الحرمين الشريفين من التمور والمصاحف الشريفة.وحظيت هذه الهدية بإشادة كبار قادة القوات المسلحة الإندونيسية، حيث شكروا خادمَ الحرمين الشريفين الملكَ سلمانَ بنَ عبد العزيز آل سعود - حفظه الله - على هذه الهدية القيمة، معبرين عن امتنانهم للدور الذي تقوم به المملكة في خدمة الإسلام والمسلمين وتلمس حاجاتهم في هذا الشهر الفضيل، من خلال هذه البرامج الخيرة التي تعدُّ امتدادًا لجهود القيادة الرشيدة في حرصها ورعايتها المسلمين حول العالم وخاصة في إندونيسيا أكبر بلد إسلامي.// انتهى //00:35ت م0009

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / القوات المسلحة الإندونيسية تشكرُ خادمَ الحرمين الشريفين على هديته من المصاحف الشريفة والتمور الفاخرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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