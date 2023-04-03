السعودية اليوم / وكالة شؤون المسجد النبوي تهيئُ ( ١٢٢ ) مرفقًا صحيًّا إضافيًّا و( ٣١٢ )موقعَ وضوء



‎المدينة المنورة 12 رمضان 1444 هـ الموافق 03 أبريل 2023 م واس

قامت وكالة شؤون المسجد النبوي بتهيئة (122) مرفقًا صحيًّا إضافيًّ و (312) موضعًا للوضوء،بالاضافة للمرافق ومواقع الوضوء الموجودة مسبقًا ، ليصبح عدد المرافق الصحية في المسجد النبوي (2657) دورةَ مياه،وأكثر من (8366) موضعَ وضوءٍ؛لخدمة الزوار والمصلين في المسجد النبوي.

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