السعودية اليوم / البوق يرفعُ شكرَه للقيادة بمناسبة تعيينه محافظًا للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية



الرياض 11 رمضان 1444 هـ الموافق 02 أبريل 2023 م واس

رفعَ معالي محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية الأستاذ عبدالعزيز بن حسن البوق، الشكرَ والعرفانَ لخادمِ الحرمين الشريفين الملكِ سلمانَ بنِ عبدالعزيز آل سعود ،ولسموِّ وليِّ عهده الأمين - حفظهما الله - بمناسبة الثقة الملكية الكريمة بتعيينه محافظًا للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

وأكد معاليه، تشرفه بهذه الثقة الملكية من القيادة الرشيدة -أيدها الله- سائلاً اللهَ أن يوفقه ويعينه لما فيه خدمة الدين والملك والوطن، والإسهام والعمل مع الزملاء في المؤسسة لمواصلة مسيرة النجاح، وتأكيد تفوق المملكة في مجال الحماية التأمينية،وتحقيق كل ما من شأنه خدمة عملاء المؤسسة، داعيًا اللهَ العلي القدير أن يحفظ هذه البلاد ويديم عليها أمنها وأمانها في ظل القيادة الحكيمة.

// انتهى //

23:51ت م

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